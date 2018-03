Blockaden mit Nadeln lösen

Akupunktur gehört zu den Behandlungsmethoden der traditionellen chinesischen Medizin. Die Idee ist, dass die Lebensenergie (Qi genannt) auf Leitbahnen, sogenannten Meridianen, im Körper zirkuliert. „Das können Sie sich vorstellen wie ein großes Straßennetz. Wenn es dort zu Störungen kommt, dann kann es passieren, dass sich die Energie an einer Stelle anstaut – dort also zu viel Hitze – und hinter der Blockade zu wenig Energie beziehungsweise zu viel Kälte ist. Das ist dann wie eine Waagschale, die aus dem Gleichgewicht gerät. Durch die Akupunktur können die Blockaden gelöst oder in ganz schlimmen Fällen das Qi umgeleitet werden“, erklärt die Ärztin, die in Wetzlar eine Praxis für Akupunktur, traditionelle chinesische Medizin und Notfallmedizin hat.

Eine 79-Jährige aus Wetzlar leidet nach einer Chemotherapie an einer Neuropathie. Sie verspürt deshalb ein Kribbeln in den Händen und hat häufig ein Taubheitsgefühl in den Füßen.

„Auch bei Nervenschmerzen in Folge einer Gürtelrose kann die Akupunktur helfen“

Wie die meisten Anrufer wollte auch die Wetzlarerin wissen, ob die Akupunktur für sie geeignet ist und wie diese im konkreten Fall helfen könne. Eine Linderung ihrer Beschwerden sei sicherlich möglich, sagte ihre die Ärztin. Ein 85 Jahre alter Dillenburger kann aufgrund einer Polyneuropathie nicht mehr ohne Stock gehen, hat Probleme, geradeaus zu gehen und leidet auch unter Schmerzen. Hier müsse zunächst eine ganzheitliche Diagnose gestellt werden, um zu entscheiden, ob und wie die Akupunktur helfen könne, sagte Hargarter-Kornder.

Gut helfen könne man hingegen einer 83-Jährigen aus Wetzlar, die unter Angststörungen leidet und die Tabletten, die sie dagegen bekommen hat, schlecht verträgt. Auch bei erworbenen Depressionen könne die alternative Heilmethode helfen.

Bei einer endogenen Form der Erkrankung müsse man sich hingegen unbedingt mit dem behandelnden Facharzt abstimmen und bei psychischen Erkrankungen wie einer Schizophrenie sei die alternative Heilmethode überhaupt nicht angeraten.

Ein 73-Jähriger aus Gladenbach hat nach einem Schlaganfall Probleme mit Schwindel und Gleichgewichtsproblemen. Er wollte wissen, ob die Therapie mit den Nadeln ihm helfen könne.

„Die beim Schlaganfall abgestorbenen Zellen kann man damit nicht wiederherstellen“, sagte die Ärztin. Ein weiterer Punkt sei die Frage, wo sich der Schlaganfall ereignet habe und was die genaue Ursache für die geschilderten Symptome sei. Liege diese in Fehlhaltungen beziehungsweise im durch den Schlaganfall beeinträchtigten Bewegungsapparat, könne mit der Akupunktur durchaus eine Verbesserung erreicht werden.

Wegen Nervenschmerzen und Juckreiz rief ein 87 Jahre alter Mann aus Wetzlar an. Ursache für sein Leiden ist eine durchlittene Gürtelrose. „Auch bei Nervenschmerzen in Folge einer Gürtelrose kann die Akupunktur helfen“, sagte die Ärztin. Sie verwies aber darauf, dass die Heilung bei Nerven sehr langsam voran ginge, weswegen auch die Behandlung entsprechend lange dauere.

Eine 55 Jahre alte Wetzlarerin ist aufgrund einer Spinalkanalstenose – einer Verengung des Wirbelkanals – Schmerzpatientin. Ihr schlug Sabine Hargarter-Kornder ebenfalls eine ganzheitliche Diagnose nach der TCM vor: „Sie bestehen ja nicht nur aus dem Spinalkanal.“

Ein 57-Jähriger Herborner klagte über eine Entzündung im Fuß, die vermutlich durch eine Fehlhaltung und falsches Schuhwerk ausgelöst wird. Ihm empfahl die Ärztin, unbedingt auch den von einem Orthopäden eingeschlagenen Therapieweg zu berücksichtigen und die verschriebenen Einlagen sowie geeignete Schuhe zu tragen. „Die Akupunktur kann die Entzündung in ihrem Fuß schon lindern. Doch wenn Sie die Einlagen nicht tragen und die abgelaufenen Schuhe nicht wechseln, dann besteht die Fehlhaltung ja weiter und die Entzündung flammt immer wieder auf“, erklärte die Ärztin.