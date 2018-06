Blues und Folk lauschen

Auf der Bühne steht Wolfgang Thiele mit seiner Gitarre und Mundharmonika. Im Gepäck hat er Klassiker wie „Über sieben Brücken“, „Island in the Sun“ und „It’s now or never“. Der Eintritt ist frei.

Das Konzert fällt bei schlechtem Wetter aus. Das Wettertelefon ist ab 10 Uhr unter (0 64 41) 99 41 03 erreichbar. (red)