Blüten entdecken

Die vierstündige Tour wird begleitet von den Märchen- und Geschichtenwanderführern Karin Kirchhain und Henning Smolka. Die Route verläuft auf einem zehn Kilometer langen Abschnitt des Premiumwanderwegs „Galgenbergtour“. Start ist um 14 Uhr am Wanderportal der „Galgenbergtour“ an der Dietrichskehle in Gemünden (Wohra). Wer dabei sein möchte, findet sich ohne Anmeldung am Start ein. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Die Tour ist nicht kinderwagentauglich, aber für wanderlustige Kinder geeignet. Kinder bis zehn Jahre wandern kostenfrei mit; ältere Kinder zahlen zwei Euro. Infos bei der Marburg Stadt und Land Tourismus, (0 64 21) 9 91 20, www.marburg-tourismus.de. (red)