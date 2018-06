Blumenpaten in Cleeberg

Langgöns-Cleeberg Wieder haben sich in Cleeberg Blumenpaten bereit erklärt, über den Sommer die Blumenkästen im Ortskern zu pflegen. „Außer in Cleeberg gib es sonst in keinem anderen Ortsteil von Langgöns noch dieses ehrenamtliche Engagement“, freute sich Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser. Auch der evangelischen Kirchengemeinde galt ihr Dank, „denn sie erlaubt uns schon seit Jahren, das Wasser für die Kästen entlang der Kirche vom Alten Rathaus zu beziehen“, unterstrich die Ortsvorsteherin – und hoffte, dass die Aktion Schule mache. (ikr/Foto: Rieger)