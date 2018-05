Bosseler landen auf Platz zwei

Weilburg Der Verein für Sport, Gesundheit und Rehabilitation Weilburg hat bei einem Bosselturnier in Iggelheim, Rheinland-Pfalz, teil­genommen. Dabei zeigte die Herrenmannschaft eine star­ke Leistung und war bei fünf Siegen und einem Remis nur ein Mal zu besiegen. Am Ende reichte es für Reiner Leretz, Wolfgang Mönch und Rolf Szperling für den zweiten Platz. Insgesamt nahmen zwölf Teams am Turnier teil. Am 2. Juni sind die Weilbur­ger Bosseler wieder im Einsatz, wenn in Kelsterbach die Hessenmeisterschaft ausgetragen wird. (red)