Bov Bjerg ist zu Gast

Dillenburg Auf Einladung der Gewerblichen Schulen Dillenburg gastiert Bov Bjerg am Mittwoch, 25. April, zu einer Lesung mit Workshop in Dillenburg. Beginn ist um 10 Uhr in der Aula der Schule (Herwigstraße 32).

Die Lesung ist öffentlich, die Teilnahme kostet zwei Euro. Um Anmeldung unter (0 27 71) 8 02 90 wird gebeten. Bjerg ist Gewinner des Literaturpreises des Mitteldeutschen Rundfunks und des Kabarettpreises. (red)