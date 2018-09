Limburg Um Brandgefahren im Privatbereich geht es am Samstag, 15. September, wenn der Fachbereich Brandschutzerziehung und -aufklärung im Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg in Zusammenarbeit mit dem Schornsteinfeger-Kreisverband Limburg-Weilburg, der Freiwilligen Feuerwehr Limburg sowie der Kreissparkasse Limburg von 10 bis 17 Uhr zu einem Informationstag auf den Europaplatz in Limburg einlädt. Weitere Themen sind Lebensretter Rauchmelder, richtiges und sicheres Heizen mit Kamin und Feuerstätte sowie Energieeinsparung und Umweltschutz. Die Besucher können sich an einem mobilen Feuerlöschtrainer über die Handhabung von Handfeuerlöschern und über die Auswirkung von zerberstenden Spraydosen informieren. (red)