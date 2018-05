Brass-Festival verlegt

Marburg Aufgrund hoher Gewitterwahrscheinlichkeit haben die Veranstalter das Marburger Brass Festival „BrassBoomBang“ verlegt: Das Konzert am Fronleichnamsdonnerstag (31. Mai) mit dem Broken Brass Ensemble, Banda Internationale, Marshall Cooper sowie Studierenden der BigBand Marburg beginnt um 17 Uhr im KFZ (Biegenstr. 13). Karten kosten 30 Euro plus Gebühr im Vorverkauf und 35 Euro an der Tageskasse. Weitere Infos und Tickets über: www.kfz-marburg.de. (red)