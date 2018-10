Brauchtum hat viele Anhänger

Neben den offiziellen Feiern mit einem Kindernachmittag mit dem Kinderliedermacher-Duo Spunk, einem Stimmungsabend mit Wilfried Stark und seinen Original Steigerwälder sowie dem krönenden Abschluss, dem Tag der Tracht, trafen sich die Mitglieder des Vereins zu einem Rückblick auf die erlebnisreiche Vereinszeit.

Wie der Vorsitzende Andreas Runkel dabei erinnerte, war es Marianne Thomä, die im Frühjahr 1978 in einer Sitzung der Kommission Jugend, Kultur und Sport die Anregung zur Gründung einer Tanzgruppe in Breidenbach gab. Schon im Mai 1978 begann ein Tanzkurs unter Anleitung von Hildegard Gutjahr, bei dem zu Beginn 13 Kinder teilnahmen. Noch im Laufe des Jahres wuchs die Zahl auf 100 Kinder und Jugendliche an. Marianne Thomä war es auch, die nach den Sommerferien mit der Unterstützung von Bürgermeister Artur Künkel, Kreisjugendwart Walter Gutjahr (Marburg) und Luise Sieben die neue Trachtentanzgruppe gründete.

Schon nach zwei Jahren mussten die Trachtentänzer einen Aufnahmestopp erlassen

Damit reihte sich der junge Verein in die Reihe der Trachtengruppen in der Region ein. Nachdem die ersten Schritte der hessischen und deutschen Volkstänze mit der Hilfe von Hildegard Gutjahr und Irmgard Bartoschik eingeübt waren und die Regularien für die Eintragung in das Vereinsregister erfüllt waren, wurde die Frage nach originalen Trachten immer dringlicher. Hier profitierten die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder vom umfangreichen Wissen der Bevölkerung. Dank der neu gegründeten Spinnstube, die originale Schnittmuster und Trachtenteile organisierte, konnten die fleißigen Helfer sehr bald Trachten nach alten Mustern herstellen. So gelang es, Ende 1978 die ersten 30 Kinder mit originalgetreuen Trachten auszustatten, wie Andreas Runkel rückblickend berichtete.

Schnell wuchs das Interesse an der Trachtentanzgruppe, sodass nach den ersten zwei Jahren sogar ein Aufnahmestopp erlassen werden musste, da die Anfragen nicht mehr zu bewältigen waren. Schon bald war die Trachtentanzgruppe mit der schmucken Untergerichtstracht Tracht des Breidenbacher Grundes weit über die Grenzen Breidenbachs bekannt. Es wurden Freundschaften zu regionalen, nationalen und internationalen Gruppen, unter anderem im Rahmen des Arbeitskreises Internationales Folklore Festival Marburg-Biedenkopf (AKIFF), geschlossen und gepflegt. Besuche von befreundeten Gruppen, Gegenbesuche und internationale Begegnungen gehörten von nun an zum Vereinsleben. Zu den Highlights gehörten unter anderem die Fahrten nach Frankreich, Japan und Korea.

Damit hatte die aktive Pflege des Volkstanzes, der Volkstracht und des örtlichen Brauchtums ihren festen Platz in Breidenbach gefunden. Neben den Kindern- und Jugendgruppen gründete sich 1985 die erste Seniorengruppe und zwei Jahre später die Erwachsenengruppe. Wie der Vorsitzende weiter zu berichten wusste, musste nach fast zehnjähriger Amtszeit Marianne Thomä ihr Amt als Vorsitzende aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Marlene Hummel, Peter Schneider, Klaus Kamm und Klaus Pankalla übernahmen in den Folgejahren das Amt des 1. Vorsitzenden. Im Jahre 2006 wurde innerhalb der Trachtentanzgruppe Breidenbach auch der „Arbeitskreis Historik“ gegründet, welcher das örtliche Brauchtum auch in Wort und Bild festhält.

Neben den jährlichen Vereinsfeiern waren feste Termine im Jahreskalender die Teilnahme am Hessentag, dem Marburger Bauermarkt und den Veranstaltungen der Hessischen Vereinigung für Tanz und Trachtenpflege (HVT). Auch die Trachtentanzgruppe Breidenbach musste sich dem Wandel der Zeit stellen, um bestehen zu können – so unter anderem im Zusammenschluss der Tänzer zur Tanzgemeinschaft Breidenbacher Grund. Dieser Wandel war nur mit dem Engagement vieler Ehrenamtlicher möglich, die im Vorstand, als Tanzgruppenleiter und als Mitglieder den Verein unterstützt haben, betonte der Vorsitzenden. Aktuell hat der Verein 130 Mitglieder.