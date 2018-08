Braunfels im Zeichen der Mode

Diesmal, im Rahmen eines neu installierten Events, dem Skifflefest im Park, stellen die Modegeschäfte der Kurstadt die Herbst-Winter-Kollektion 2018/19 vor, Beginn ist um 15 Uhr.

Als Models fungieren Kundinnen der beteiligten Modehäuser Ackva Designer Collectionen, Pia Dietz Mode & mehr, Carmen's Modetreff, Jole Strickdesign, La Vika Kinderboutique und das Wohnhaus mit Männermode.

Die kommende Modesaison wird dominiert von Farbkombinationen, Strick und Karos

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für das Geschehen im angenehmen Ambiente des romantischen Marktplatzes. Elke Schütz vom „Präsentchen“ und Steffie Reuschsel-Krafft von der „Blumengalerie“ werden die Bühne stilvoll dekorieren. Harald Frimmel von „Lahnton“ sorgt für dezente Musik, sodass man sich ein wenig wie bei den Modefürsten in Paris oder Mailand fühlen kann.

Wie immer moderiert Martin Rinn das abwechslungsreiche Modeprogramm. Warme Farben, angenehme Materialien, Schickes und Sportliches, edle Klassiker und freche Neuheiten bestimmen das Bild. Die kommende Saison wird ein Traum an Farbkombinationen wie lila, champagner, grün, blau und rot mit schwarz, grau und braun.

Flauschiger Strick, Karos, Glencheck, Blumenmuster - die Besucher erleben die neuen Trends in der Modewelt. Der Hosenanzug ist wieder angesagt und viel Strick. Die Braunfelser Modewelt präsentiert viele internationale Labels. Ein echter Hingucker, der die Herzen öffnet, sind die Kinder von La Vika, die den Laufsteg wieder erobern.

Optik Heinemann rundet das modische Geschehen mit Brillen für jeden Geschmack ab, sodass alle anwesenden Damen und Herren nach der rund einstündigen Schau urbaner Modelust so richtig auf Shopping eingestellt werden. Am Samstag sind die Geschäfte natürlich länger geöffnet. Noch schöner: Am 9. September ist ab 13 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Es gibt also jede Menge Gelegenheit zum Einkaufsbummel. Die Gastronomen halten ebenso ihre Pforten geöffnet. (hp)