Breakdance gefällt

Langgöns Babyfreeze, Körperwelle, Russische Uhr, Mühle, Foodworks, Partnerarbeit und jede Menge Akrobatik waren Thema für fünf Mädchen im Alter zwischen acht und zehn Jahren in Langgöns. Sie hatten im Rahmen der Ferienspiele den Kurs „Breakdance“ mit Trainerin Karina Scholl gebucht und lernten in kurzer Zeit viele Tanzschritte. So wurden beispielsweise beim „Babyfreeze“ Figuren wie eingefroren gehalten und bei der Körperwelle bewegten sich die Mädels auf der Matte liegend wie eine Welle. Am Ende konnten die jungen Breakdancerinnen sogar eine mehrminütige Choreografie mit Hebefiguren tanzen. (ikr/Foto: Rieger)