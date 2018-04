Breitensport und Tennis verbinden

Jutta Leib-Ehlicker ist weiter als Vorsitzende tätig. Inge Keil bleibt 2. Vorsitzende, Schatzmeister ist Thomas Zeddies, Heidi Valentin Schriftführerin, Doris Launspach Sportwartin und Jan Erik Stroh wurde als Internetbeauftragter gewählt. Als Beisitzer tragen Werner Spengler, Heidrun Mäurer und Evi Reeh Mitverantwortung im Vorstand.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden Heidrun Mäurer und Heidi Valentin geehrt, die auf 30-jährige Vereinstreue verweisen können. 40 Jahre Mitglieder sind Thomas Gorchs, Tilo Ehlicker und Jürgen Crombach, der entschuldigt fehlte.

Benjamin Flick, der auch 2018 wieder als Kinder- und Jugendtrainer zur Verfügung steht, war auch bei den Ferienspielen mit im Einsatz.

Die Medenrunde beginnt am Samstag, 5. Mai, und endet am 25. August. Die Saisoneröffnung mit der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ findet am Samstag, 28. April, ab 14 Uhr statt.

Die Mitglieder stimmten der Aufnahme von Gesprächen über eine Vereinskooperation mit dem Breitensportverein Biebertal zu. Ziel ist, gegenseitig zu vergünstigten Preisen von dem jeweiligen Angebot zu profitieren. (mo)