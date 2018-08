Brot und Ferienspiele

Lahnau-Waldgirmes Ferienpasskinder erfuhren beim Förderverein Römisches Forum, was Mühlsteine mit Legionären zu tun haben und warum Fischsoße beliebt war, was Wandgemälde in Villen und Funde in Waldgirmes belegten. Doch wichtig war, dass die Kinder selbst Hand anlegten. Sie kneteten Brötchen, rührten das Moretum an, schnippelten Obst. Während sich Brötchenduft in der Geschäftsstelle ausbreitete, lernten die Kids römische Zahlen kennen und bastelten ein römisches Rundmühlespiel. Zum Schluss gab’s ihre selbst zubereiteten Speisen. (red/Foto: Burzel)