Brustkrebs  früh erkennen

Der Leiter des Gynäkologischen Krebszentrums am Uniklinikum in Marburg gibt Auskunft zum Thema Brustkrebs. Dabei möchte er sich allen Betroffenen widmen, egal ob Frau oder Mann. Wie der Experte erläutert, erkranken jährlich zwischen 600 und 700 Männer an dem eigentlich als Frauenkrankheit bekannten Brustkrebs. Das macht rund ein Prozent aller Brustkrebsfälle aus. Auch hier gilt: Je früher die Krankheit erkannt wird, desto besser stehen die Chancen auf Heilung.

Bei der Telefonaktion beantwortet der Marburger Mediziner Fragen, die den gesamten Bereich der Therapie betreffen, also von der Früherkennung bis zur Behandlung von Rückfällen. Dabei wird der Gynäkologieprofessor insbesondere auch auf die Integration von neueren Therapieformen in die Behandlung zur Verhinderung von Rückfällen eingehen.

Anrufer mit Fragen zu gynäkologischen Problemen erreichen Wagner am 7. März ab 16.30 Uhr in der Gladenbacher Redaktion unter (0 64 62) 93 97 21.

Eine Auswahl der interessantesten Fragen und Antworten lesen Sie am Donnerstag – wie immer anonymisiert – in der Zeitung. (red)