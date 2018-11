Bücherei verteilt Buchhäppchen

Beselich-Obertiefenbach Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, präsentiert die Katholische Öffentliche Bücherei Obertiefenbach im Pfarrheim „Alte Schule“ eine Medienauswahl mit neu erschienenen Romanen und Sachbüch­ern für alle Altersgruppen. Die Buchausstellung wird am Sams­tag um 19 Uhr eröffnet. Ab 19.30 Uhr erwarten die Besucher kleine „Buchhäppchen“. Hierbei stellt das Team einige Bücher vor, die mit kleinen Leckereien und Wein genossen werden können. Am Sonntag ist die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Für die Grundschulkinder findet ab 15 Uhr die Verlosung zur Aktion „Lesepass“ statt. Auch die Bücherei ist für die Ausleihe geöffnet. Die Aktion der Buchpatenschaft wird wiederholt. (red)