Bürger bleiben bei Planung außen vor

Bei dem für Ende Mai terminierten Wehr-Workshop würden die Teilnehmer aber „ausführlich über die technisch-fachlichen Gründe informiert, warum die Sanierung in Form einer Erneuerung nötig ist und dazu Fragen beantwortet.

Die Stadtverwaltung verweist bei den Ausschlussgründen der Bürgerbeteiligung auf die Existenz „gesetzlicher Vorgaben“ – etwa dem dadurch vorgegebenen Bau einer Fischtreppe – und der gutachterlich festgestellten, grundsätzlichen Berücksichtigung von Standsicherheitsfragen des Wehrs und naher Gebäude.

Bereits 1973 und 1995 sei das Wehr wegen festgestellter Schäden mit Wasserbausteinen und Stahlbetonbalken verstärkt worden. Der Zustand des Bauwerks sei laut dem jüngsten, zehn Jahre alten Gutachten „stark sanierungsbedürftig“ und „Maßnahmen zur Wiederherstellung“ demnach „unumgänglich“, um auch den Lahnstau zu erhalten. Gehe das Wehr kaputt, werde die Lahn nicht mehr gestaut, könne dies zu Grundwasserabsenkungen und damit zu Schäden an den Häusern „Am Grün“ führen.

Diese grundsätzliche akute Gefahreneinschätzung wird unter anderem von einer vergangene Woche gegründeten, mehr als 20 Mitglieder zählenden Weidenhäuser Bürgerinitiative bezweifelt. Entsprechende Häuserschäden würden nicht von heute auf morgen, sondern nur über Jahre auftreten. Zeit genug also, die ohnehin seit Jahren existierenden Wehr-Planungen grundsätzlich zu überdenken.

„Diskutieren“, „vorschlagen“ und „hinweisen“ können Bürger laut Stadtverwaltung bei mehreren Teilaspekten. Darunter die konkreten Kritikpunkte wie Betonpodest, Kanurutsche, Denkmalschutz, Gestaltung, Beeinträchtigung der Landschaft.

Und deshalb stehen diese Aspekte im Fokus: Die Kanurutsche, die in eine Fischtreppe integriert werden soll, würde laut Planungsskizzen ab dem Wehrfuß mehr als 50 Meter Richtung Weidenhausener Brücke verlaufen, der Einstieg für Kanus und Ausstieg für wandernde Fische ist nahe des bestehenden DLRG-Stegs vorgesehen.

In Weidenhausen wird der von Verbänden und Behörden prognostizierte Nutzen für den Wasserwander-Tourismus auf der Lahn – auch wegen im Hochsommer niedriger Pegelstände – jedoch skeptisch gesehen. Eine Durchgängigkeit der Lahn soll laut Land Hessen bis spätestens 2027 gegeben sein; einer Auflistung des Landesumweltministeriums zufolge wäre auch ein „kompletter Rückbau“ von Anlagen möglich, die „keinem Nutzungszweck“ wie etwa Wasserkraft dienen.

Angesichts der seit Jahrzehnten immer wieder vorgenommenen Reparaturen sehen Denkmalschützer keine Notwendigkeit für umfassende Bauarbeiten, erkennen in dem Vorhaben den faktischen Abriss samt Neubau des bisher stadtbildprägenden Wasserbauwerks.

Sie fürchten, dass es keine Sanierung, sondern den Abbruch eines Baudenkmals gibt. Stattdessen entstünde an der Stelle, die als Postkartenmotiv Marburgs gilt, ein Betonklotz. Auch das für die Bauarbeiten und Neugestaltung vorgesehene Fällen von mehr als einem Dutzend Bäume entlang des Lahnufers auf Trojedamm-Seite sorgt bei Anwohnern, die eine Protestaktion organisiert haben, für Unverständnis.

Protestaktion zum Stopp der Wehr-Planungen zählt mehr als 3000 Unterschriften

Eine Betonplattform, die laut Stadtverwaltung vor allem als Wartungsfläche nötig ist, wird in Weidenhausen als weiterer Treff – und somit Problempunkt à la Lahnterrassen bezeichnet.

Die laufende Unterschriftenaktion der Weidenhausener Bürger, die einen Stopp der städtischen Wehr-Planungen fordern, hat bereits mehr als 3000 Unterzeichner gefunden. Protest-Anführer sind Ortsvorsteher Wolfgang Grundmann und eine Bürgerinitiative .

Beim Wehr-Workshop, der am Samstag, 26. Mai, von 9 bis 12 Uhr in den Kaufmännischen Schulen stattfindet, soll Bürgern die Möglichkeit geben, Kritikpunkte am Bauvorhaben zwischen Weidenhausen und Südviertel zu formulieren. Das Projekt neu mitzuplanen, ist nicht vorgesehen.