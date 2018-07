Bürger pflegen öffentliche Plätze

Um das Dorf sauber und ansehnlich zu halten, hat sich der Ortsbeirat Patenschaften für verschiedene Plätze überlegt und Einwohner um ihre Mithilfe gebeten. „Es ist toll, dass sich mehrere Personen gefunden haben, die sich für solche Patenschaften bereiterklärt haben“, lobte Ortsvorsteher Klaus-Jürgen Scheld.

So wollen sich Bellnhäuser Bürger um einzelne Ruhebänke in der Gemarkung kümmern und diese einmal im Jahr streichen sowie regelmäßig frei mähen. Auch habe sich jemand für die Pflege der Ortsschilder und der Plakatwand gefunden.

Sorgenkind des Ortsbeirates bleiben die Rasenflächen im Dorf. Zwar habe sich nun jemand für das Mähen auf dem Friedhof gefunden, diese Aufgabe ist für die Rasenfläche auf dem Bolzplatz und am Dorfgemeinschaftshaus aber noch zu vergeben.

„Jeder will es schön im Dorf haben, aber die wenigsten finden genug Zeit, um zusätzlich Rasen zu mähen“, berichtete Ortsbeiratsmitglied Walter Schäfer-Drösch.

Arbeitseinsätze wären eine Alternative

Auch nach einer öffentlichen Stellenausschreibung hat sich niemand gefunden, der den Job übernehmen möchte – und so sucht der Ortsbeirat weiter nach Freiwilligen. Sollten die Patenschaften nicht funktionieren, überlegt der Ortsbeirat drei bis vier feste Termine im Jahr festzulegen, an denen alle Bellnhäuser aufgerufen sind, gemeinsam im Dorf für Ordnung zu sorgen. „Solche Aktionen könnte man dann gemeinsam bei ein paar Bratwürsten beenden“, schlägt Scheld vor. Doch vorher hofft er auf die gute Arbeit der Patenschaften.

Der Ortsvorsteher berichtete außerdem, dass er mit der Arbeit des Bauhofes auf dem Friedhof zufrieden ist. Dieser hatte zuletzt den Rasen neu eingesät. Für den neu gepflasterten Weg hat der Ortsvorsteher eine Kehrmaschine angeschafft.

Ein weiteres Thema in der Ortsbeiratssitzung war die Neuaufstellung des Regionalplans. Dazu seien verschiedene Statistiken an alle Kommunen und Dörfer geschickt worden und diese seien zu Stellungnahmen aufgefordert. In Bellnhausen sei ein großes Areal als Vorrangfläche für Solarenergie eingezeichnet. Gegen diese Fläche „Auf der Struth“ sprach sich der Ortsbeirat einstimmig aus.

Solarpark ist nicht erwünscht

„Vor vielen Jahren haben wir schon einmal eine Stellungnahme zu diesem Thema abgegeben. Zwar finden wir Solarenergie grundsätzlich sinnvoll, wollen aber nicht direkt vor unserer Haustür einen riesigen Solarpark errichten lassen“, erklärte Scheld.

Auch regte der Ortsbeirat an, sich für die Zukunft erneut mit dem Thema Bauplätze zu beschäftigen. „Wir haben in Bellnhausen nur noch wenige freie Grundstücke und auch das Neubaugebiet ist fast vollständig belegt“, so Scheld.

Für die Zukunft müsse man sich über ein neues Gebiet Gedanken machen. Positiv sei im Bezug auf Wohnungen die niedrige Leerstandsquote. Mit 1,3 Prozent habe Bellnhausen die niedrigste Quote im gesamten Stadtgebiet von Gladenbach.

Weiter berichtete Scheld von der Bellnhäuser Feuerwehr. Deren Umkleidekabine entspreche nicht mehr den Normen und die Feuerwehrleute dürfen sich dort bald nicht mehr umziehen. Als Lösung regte die freiwillige Feuerwehr die Errichtung eines Containers neben dem Dorfgemeinschaftshaus an. Mitglieder der Feuerwehr hatten diesen bereits ausgemessen und schlugen außerdem vor, die Fläche selbst auszuheben.

Der Ortsvorsteher machte in der Sitzung deutlich, dass der Ortsbeirat die Feuerwehr bei ihrem Vorhaben unterstützen will. (jns)