Bürgermeister ist vor Ort

Haiger-Allendorf Bürgermeister Mario Schramm besucht am Donnerstag, 12. Juli, ab 15 Uhr den Wohnplatz „Kalteiche“ in Allendorf. Der Rathaus-Chef steht für Fragen und Anregungen sowie verschiedene Problemstellen, die den Wohnplatz betreffen, zur Verfügung. Treffpunkt ist vor der Gaststätte Wagner.

„Gemeinsam möchte ich mit den dort ansässigen Bürgern nach Lösungen suchen“, erklärt Schramm. Bürger, die an diesem Tag verhindert sind, können ihre Fragen, Anregungen und Meinungen vorab per E-Mail an mario.schramm(at)haiger.de senden. (red)