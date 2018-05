Burkina Faso im Weltladen

Herborn Im Rahmen der Reihe „Die Welt zu Gast im Weltladen“ gastiert Pastor Jean Tiendrebeogo am Montag, 7. Mai, ab 19 Uhr am Kornmarkt. Er berichtet von Burkina Faso. Dort ist Tiendrebeogo Leiter einer Schule in Sapone. Nach dem Vortrag können bei Getränken und Knabbereien Gespräche geführt werden. Der Eintritt ist frei. (red)