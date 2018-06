Burleske für Groß und Klein

aufführung Musik, Tanz und Theater in Marburg am Freitag

Marburg „Don Quijote und Sancho Pansa“ – eine musikalische Burleske können große und kleine Zuhörer ab fünf Jahren am Freitag, 15. Juni, ab 19 Uhr in der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien in Marburg erleben.