CDU übt Kritik an Umgang mit Beiträgen und Kompostieranlage

Mit politischen Informationsabenden und geselligen Veranstaltungen wie dem Volksliedersingen, Stadtführungen und Fahrten habe sich die CDU im abgelaufenen Jahr intensiv um die mehr als 350 Mitglieder gekümmert, berichtete der Stadtverbandsvorsitzende Michael Hundertmark. Zahlreiche Mitglieder hätten sich auch im Bundestags- und Landtagswahlkampf aktiv eingebracht. Zahlreiche Neumitglieder seien gewonnen worden.

Für 50-jährige Mitgliedschaft zeichnete der Vorsitzende Manfred Viand, Werner Volkmar und Günther Franke mit der goldenen Ehrennadel aus. Karl Hedderich und Wolfgang Witsch sind seit 30 Jahren dabei, Ursula Weiß erhielt für 25 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber.

Der Landtagsabgeordnete Frank Steinraths gratulierte den Jubilaren und dankte ihnen für ihre Treue. In seinem Bericht zur Landespolitik zog Steinraths eine positive Bilanz unter die Regierungsarbeit.

Bei der Wetzlarer Stadtpolitik steht für Hundertmark das Thema Straßenbeiträge ganz oben auf der Skala bei der Kritik an der Rathaus-Koalition. Die CDU habe mit betroffenen Hausbesitzern in Dutenhofen, Münchholzhausen und in der Phönixstraße gesprochen, entsprechende Anträge im Parlament eingebracht – jedoch ohne Erfolg. Hundertmark warnte vor der ab 2022 anstehenden Erneuerung der Stoppelberger Hohl. Baudezerent Harald Semler (FW) habe bereits von Millionenkosten gesprochen. Hundermark: „Und warum ging die Sanierung der Bergstraße ohne Grunderneuerung über die Bühne? Dazu haben wir keine überzeugende Antwort erhalten.“

Auch über die geplante Privatisierung der Kompostieranlage sei nicht mit der CDU gesprochen worden. Hundertmark: „Wir sind dagegen, weil die Zeche die Bürger zahlen müssen, die dann für die Anlieferung ihres Garten- und Grünschnitts blechen“. (red)