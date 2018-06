CVJM bewegtdie Familien

Waldsolms-Kröffelbach „CVJM bewegt“: So feiert der Waldsolmser Jugendverband am Sonntag, 17. Juni, ab 10.30 Uhr ein Fest für die ganze Familie im Gemeindezentrum der Evangelischen freien Gemeinde im Rukerusweg in Kröffelbach. Es warten ein Gottesdienst, Mittagessen vom Grill, ein Feuerwehrauto zur Besichtigung, eine Traktorfahrt und ab 17 Uhr Public Viewing. (lr)