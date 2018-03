Café s öffnen Türen

Burbach/Driedorf Das Dorfcafé des Heimatvereins Holzhausen in der „Alten Schule“ (Kapellenweg 4) lädt zum gemütliches Beisammensein für Sonntag, 18. Februar, ein. Von 14.30 bis 17 Uhr können die Gäste Kaffee, Tee sowie Kuchen und Torten genießen.

Das Team der evangelischen Gemeinde Ski-Ranch in Driedorf-Roth lädt für Sonntag, 18. Februar, von 14.30 bis 17 Uhr in ihr Gemeindezentrum ein. Bei Kaffee und Kuchen können gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre schöne Stunden verbracht werden. (red)