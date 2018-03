Caritas lädt Trauernde ein

Beselich-Obertiefenbach Der Caritas Hospiz- und Palliativdienst lädt für Mittwoch, 28. März, von 15.30 bis 17 Uhr zu einem „Café für Trauernde“ in seine Räumlichkeiten in das Seniorenzentrum „Maria Hilf“ nach Obertiefenbach ein. Hier können die Teilnehmer über ihre Gefühle sprechen oder auch schweigen, abladen und auftanken. Für Kaffee und Kuchen sowie Tee und Kaltgetränke ist gesorgt. Ab 16.30 Uhr gibt es einen Impuls zum Monatsthema. Anmeldungen sind nicht nötig. Das Angebot ist kostenlos. Spenden sind aber möglich. Weitere Informationen sind bei Tina Sandhöfer unter Tel. (06484) 891150 und per E-Mail an t.sandhoefer(at)caritas-limburg.de sowie im Internet unter www.caritaslimburg.de/hos­pizdienst erhältlich. (red)