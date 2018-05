Chance für ein neues Gesetz Ende 2019 nutzen

Grund sei das „nicht nachvollziehbare, nicht erklärbare und völlig undurchführbare Landesgesetz zur Sonntagsöffnung“. So steht es auf den Flyern, die bei „Sport in der City“ am vergangenen Sonntag in der Gießener Innenstadt verteilt wurden. Doch was halten die Landtagsabgeordneten aus Gießen von diesem Gesetz, wie sehen sie den Vorschlag des Gießener Rechtsamtsleiters Dietrich Metz (siehe Kasten) und wie reagiert das Sozialministerium.

Markus Büttner stellvertretender Pressesprecher im hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI):

Wir evaluieren in diesem Jahr das Hessische Ladenöffnungsgesetz, es ist bis zum 31. Dezember 2019 befristet. Derzeit befinden wir uns in der Beurteilung, bei der alle im Anhörungsverfahren Beteiligten erneut Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten haben. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof – und insbesondere das Bundesverwaltungsgericht – hat in seiner Grundsatzentscheidung vom 11. November 2015 differenzierte Kriterien zum Anlassbegriff entwickelt. Das Bundesverwaltungsgericht setzt in seiner Entscheidung zum Ladenschlussgesetz voraus, dass die Ladenöffnung in einem engen räumlichen Bezug zu einer konkreten Veranstaltung steht.

Um die offensichtlich bestehenden Unsicherheiten zu überwinden, wie der Anlassbegriff auszulegen ist, hat der Minister für Soziales den kommunalen Spitzenverbänden bereits im Mai 2016 entsprechende Auslegungshinweise zukommen lassen, die die Kriterien der Rechtsprechung zur Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen erläutern und ihnen Hilfestellung geben. Wenn man die höchstrichterlichen Entscheidungen bei der Prüfung der Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen berücksichtigt und die Auslegungshinweise hinzunimmt, ist aus Sicht des Ministeriums Rechtssicherheit für die Kommunen geschaffen. Vor diesem Hintergrund steht keine Gesetzesänderung vor 2019 an. Es bleibt das Evaluierungsverfahren im Jahr 2018 abzuwarten.

Wolfgang Greilich, Vizepräsident des hessischen Landtags (FDP): Die Freien Demokraten in Hessen teilen die Kritik des Gießener Einzelhandels an der derzeitigen Gesetzeslage. „Deshalb treten wir auch seit Jahren für eine Reform des Gesetzes ein und haben einen entsprechenden Entwurf im Landtag eingebracht“, so Greilich. Dieser sei aber von CDU, SPD, Grünen und Linkspartei abgelehnt worden. Die Gleichgültigkeit anderer Parteien gegenüber den Sorgen des Handels und den Interessen der Kommunen und Bürger „ist beschämend“. Die Rechtslage führe immer wieder „zu unverständlichen und sachwidrigen Einschränkungen, unter denen wir alle leiden“. Der Gesetzgebungsvorschlag des Gießener Rechtsamtsleiters sei gut gemeint. Er gehe in die richtige Richtung, unterliege aber „der Versuchung, allzu bürokratisch und detailverliebt jede denkbare Frage zu regeln“ – Ansatzpunkt für juristische Angriffe. „Wir brauchen eine behutsame und verfassungsrechtlich unbedenkliche Sonntagsöffnung, die auch dem Gebot des Feiertagsschutzes gerecht wird“, so Greilich.

Freigabe der Öffnungszeit mit den benachbarten Gemeinen abstimmen

Der Vorschlag der FDP: „Die Gemeinden sind berechtigt, abweichend von §3, Abs. 2 Nr. 1 die Öffnung von Verkaufsstellen an jährlich bis zu vier Sonn- oder Feiertagen freizugeben. Der Zeitraum, währenddessen die Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, ist anzugeben. Er darf sechs zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 20 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen. Die Freigabeentscheidung ist öffentlich bekannt zu machen. In der Bekanntgabe sind die Öffnungszeiten zu bestimmen. Die Gemeinden sollen sich vor einer Freigabeentscheidung mit den benachbarten Gemeinden abstimmen.“

Klaus Peter Möller, Sprecher im Hauptausschuss des hessischen Landtags (CDU): Der arbeitsfreie Sonntag muss die Regel bleiben und hat Verfassungsrang, sagt Möller. Dies hat auch das Bundesverfassungsgericht unterstrichen. Ausnahmen müssten sehr genau definiert sein. „Zugleich vertrete ich seit Jahren die Auffassung, dass eine Verlässlichkeit bei der Umsetzung der in Hessen möglichen maximal vier verkaufsoffenen Sonntagen im Falle der Beantragung und Genehmigung gewährleistet sein und den berechtigten Bedürfnissen sowie dem Engagement des innerstädtischen Handels Rechnung getragen werden muss“, so Möller. Die Herausforderung liege im Finden einer verlässlichen Regelung die die zahlreichen Rechtsprechungen beachtet. Er kämpfe seit Jahren für die Innenstädte. „Auch gründet sich das hessische Gesetz INGE, das Grundlage für die BIDs ist, auf mein Engagement und die Unterstützung durch den Gießener Handel“, erinnert er. Das gültige Gesetz zu den Ladenöffnungszeiten müsse 2019 neu beschlossen werden, es befindet sich daher in der Evaluation. Stellungnahmen würden beim Ministerium gesammelt und ausgewertet, dann gehe ein Vorschlag an die Gremien des hessischen Landtags zur Bewertung, Beratung und Beschlussfassung. „Ich gehe davon aus, dass es in diesem Zuge auch zu einer öffentlichen Anhörung kommen dürfte.“ Möller fordert den Einzelhandel daher dringend auf, eine Stellungnahme im Rahmen der laufenden Evaluation abzugeben. Die Bewertung des Gießener Rechtsamtes sei ihm persönlich bekannt „und floss in eine Fragestellung an das Ministerium mit ein“.

Gerhard Merz, Sozial- und familienpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion:Das Hessische Ladenöffnungsgesetz ist im Zusammenhang mit einem Gesetzgebungsvorschlag der FDP-Landtagsfraktion zuletzt 2014 im Landtag ausführlich diskutiert worden. Merz begründet die Ablehnung auch seiner Partei mit der „weit überwiegenden Auffassung der Fraktionen und auch der Experten in der Anhörung“, dass dieser Gesetzentwurf nicht die engen, vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Kriterien erfüllt habe. „Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind – unabhängig von individueller Beurteilung – einzuhalten“, sagt Merz. Deshalb habe die SPD-Landtagsfraktion mit der Regierungskoalition und der Linkspartei gestimmt.

„Nach den Erfahrungen mit der Beratung des Gesetzentwurfs sehe ich keinen relevanten Bewegungsspielraum über die bestehenden Regelungen hinaus“, sagt Merz. Dass diese gerade in Gießen zu anhaltenden juristischen Auseinandersetzungen geführt habe, sei „ebenso bekannt wie unerfreulich“. Der Gesetzgeber aber habe sich an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu halten.