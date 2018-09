Chancen für Flüchtlinge

Limburg Junge Flüchtlinge aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, deren Asylantrag noch nicht entschieden oder deren Aufenthalt nach der Asylablehnung geduldet ist, können sich ab sofort in Limburg kostenlos auf eine Berufsausbildung vorbereiten. Das Projekt „Perspektiven für junge Flüchtlinge“ richtet sich insbesondere an unter 25-Jährige, die zu Seminarbeginn bereits verwertbare Deutschkenntnisse mitbringen. Der Projekteinstieg ist ab sofort jeden Monat in Limburg möglich. Nach dem Seminar stehen mehrwöchige Praktika in heimischen Betrieben an. Die Teilnahmedauer wird individuell vereinbart. Sie soll im Regelfall zwischen sechs und acht Monaten liegen. Die Kosten trägt die Agentur für Arbeit. Anmeldungen sind unter Tel. (0800) 4555500 möglich. (red)