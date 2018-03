Limburg Über die beruflichen Chancen in der Hauswirtschaft informieren die Arbeitsagentur Limburg und das Jobcenter Limburg-Weilburg am Montag, 12. März, ab 10 Uhr im Berufsinformationszentrum in Limburg. In einem Kurzreferat stellen die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit und des Jobcenters hauswirtschaftliche Arbeitsplätze in der Region vor. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmer bringen einen Lebenslauf in dreifacher Ausfertigung mit, um sich vor Ort bewerben zu können. (red)