Chöre gestalten Oktoberfestgaudi

Nicht nur die „Original Böhmische 7“ sorgte für pfundige Oktoberfestmusik, sondern auch 16 Chorformationen aus 13 Vereinen zeigten die Vielseitigkeit aktuellen Chorgesangs auf.

MGV-Chef Reiner Keller hieß die gut gelaunten Gäste im blau-weißen Festzelt willkommen: „Wir haben uns zum 140. Geburtstag im vergangenen Jahr das Motto ,Freunde: singt mit, lacht mit, macht mit!‘ gegeben und wollen heute langjährige Bekanntschaften und Freundschaften mit vielen Chören und Chorleitern pflegen, bei Bedarf neu beleben und auch möglichst nachhaltig vertiefen“, sagte er.

Kein spannungsgeladener Wettstreit sollte es sein, sondern Spaß machen und Gleichgesinnte zusammenbringen. 27 Vereine hatte der MGV angeschrieben und die Zahl der Zusagen sprengte den Rahmen in der eigentlich angedachten Sport- und Kulturhalle. „Da blieb uns nur noch das Oktoberfestzelt und ich danke unserem Dutenhofener Wies’n-Wirt Markus Strasser, der im Rahmen seiner vielen Veranstaltungen in eineinhalb Wochen Oktoberfest auch für uns ein Zeitfenster gefunden hat“, so Keller. Damit war auch die Verpflegung für die über 500 Gäste gesichert.

Der Traditionschor des MGV eröffnete unter Hubert Kleinmichel den bunten Reigen mit Hermann Ophovens „Capriccio“ und rief dazu auf, die schöne Zeit zu genießen und glücklich zu sein. Mit Angela Wiedls Volksmusik-Hit „Doch des Herzklopfn des verdank i Dir“ im Arrangement von Kleinmichel kam gleich die rechte Stimmung auf und es ertönten passend zum Umfeld sogar Jodler.

Viele Chöre feiern mit dem MGV – auf der Bühne oder aber im rappelvollen Zelt

Mit „Vocal Sound“ war unter der Leitung von Markus Schopf auch der neue Chor des MGV mit von der Partie und hatte mit dem britischen Trinklied „Toss the pot“ und Freddie Mercurys „Somebody to love“ zwei schwungvolle Stücke dabei. Die „Camerata Vocale“, einst als Jugendchor aus dem MGV entstanden, hatte das Los des letzten Chores getroffen und Kleinmichel setzte mit seiner erfolgeichen Formation den Schlusspunkt mit Oliver Gies’ „Mambo“ und seinem Paradestück, dem Deutschmeister-Regimentsmarsch, der das Zelt aufmischte.

Dazwischen gab es vom Volkslied über Musical, Oper und Operette bis zum Schlager so ziemlich jedes Genre zu hören. Nach der Mittagspause sorgte der Bläserkreis Dutenhofen mit seiner Alphorngruppe für alpine Klänge, die Faschingsabteilung des MGV war mit Showtanz dabei und auch die Blasmusik war immer wieder zu hören, so dass bis zum Nachmittag gute Laune herrschte. Auch wenn der eine oder andere Chor wegen Krankheit und Urlaub nicht auftreten konnte, waren doch Vertreter da und in der Sängerfamilie fühlten sich alle wohl.

Auf der Bühne standen neben den Gastgebern die Sängervereinigung Wißmar (Dirigent Patrick Schauermann), die „Harmonie“ Watzenborn-Steinberg 1906/1983 (Hans Happel/Therese Rinderknecht), der „Frohsinn 1855“ Langgöns (Werner Jung), „Arion“ Klein-Linden 1890 (Markus Schopf), „Frohsinn“ Obertiefenbach (Hubert Kleinmichel) und „Harmonie“ Dutenhofen (Rainer Becker).