Chor „Joy of Life“ singt

Marburg „Jazz Carols“ heißt das Adventskonzert des Chors „Joy of Life“ der Kurhessischen Kantorei Marburg am Sonntag, 9. Dezember, ab 17 Uhr in der lutherischen Pfarrkirche. Der Chor unter Leitung von Jean Kleeb präsentiert ein Adventsprogramm mit Carols aus verschiedenen Genres von Will Todd, Benjamin Britten, Morten Lauridsen, Oliver Gies und Ola Gjeilo. Traditionelle nord-, lateinamerikanische und afrikanische Weihnachtslieder runden das Programm ab. Das Konzert wird von den Jazzmusikern Christian Keul und Sven Demandt begleitet. Der Eintritt kostet zehn Euro. Der Chor singt auch im Adventsgottesdienst am Sonntag, 16. Dezember, ab 17 Uhr in der Universitätskirche (red)