Chorreise führt Sänger zweier Kirchenchöre nach Rom

Mengerskirchen/Limburg-Offheim Die Kirchenchöre „St. Michael“ Mengerskirchen und „St. Servatius“ Offheim haben eine Chorreise nach Rom unternommen. Die von Michael Jung geleiteten Chöre übernahmen die gesangliche Gestaltung von zwei Gottesdiensten, der Vorabendmesse zum Palmsonntag in der deutschsprachigen Pilgerkirche „Santa Maria dell’ Anima“ und dem Abendgottesdienst am „Cathedra“-Altar im Petersdom. Die Gruppe nahm am Palmsonntagsgottesdienst auf dem Petersplatz mit Papst Franziskus teil und besichtigte das Kolosseum, das Forum Romanum, den Kapitolinischen Hügel und weitere Kirchen. In den Marienkirchen brachte der Chor Marienlieder zu Gehör. (ts/Foto: privat)