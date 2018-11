Christen feiern die Hl. Elisabeth

Biedenkopf Am 14. Januar 2018 wurde die Pfarrei St. Elisabeth an Lahn und Eder gegründet. Am Sonntag, 25. November, sind Interessierte zum Patronatsfest ab 11 Uhr eingeladen mit Gottesdienst in der katholischen St. Josef-Kirche in Biedenkopf, Mittagessen, Vortrag, Workshop, Kinder- und Jugendprogramm und Schlussandacht. (red)