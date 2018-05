Christen helfen dem vergessenen Kontinent

Eingeladen hatte der Rotary Club Weilburg mit seinem Präsidenten, Pfarrer Hans Mayer, der seit drei Jahren Kontakte zum Kinderheim „Jipe Moyo“ („Fass dir ein Herz, habe Mut!“) in Musoma/Tansania pflegt und zusammen mit den Rotariern sowie Mitgliedern der Katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz das Afrikafest und einen Gottesdienst zum Auftakt organisierte.

Mit dem Erlös rund um den Afrikatag will der Rotary Club den Schulbesuch von Kindern finanzieren. Außerdem sollen eine kleine Krankenstation aufgebaut und die Ausbildung einer Krankenschwester finanziert werden.

Ebenso soll eine Starthilfe für ausgebildete Schneiderinnen auf dem Weg zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit geleistet werden. Und das Kinderheim soll eine Solaranlage zur Energieversorgung erhalten.

Die mittelhessischen Rotary Clubs aus dem Lahntal unterstützen den Rotary Club Weilburg bei seinem Einsatz der Hilfe für das Kinderheim in Musoma.

Auch Pater Robert Makanja, der auch aus Musoma stammt und im Pastoralen Raum Weilburg-Mengerskirchen tätig ist, gestaltete den vom Kirchenchor umrahmten Gottesdienst mit.

In seinem Heimatort werden Projekte durch die Katholische Pfarrgemeinde Heilig Kreuz unterstützt. Aktuell ist die Finanzierung eines Trinkwasserbrunnens ein großes Ziel der Pfarrgemeinde. Dafür war wieder Petra Plahl-Kleiber von der Katholischen Kirchengemeinde mit einem Flohmarktstand mit Büchern und Spielen vertreten.

An verschiedenen Ständen informierten weitere Organisationen, die in Afrika Hilfe leisten, über ihre Arbeit. So etwa die 1997 von Dorothée Grebe ins Leben gerufene „Support Africa Foundation“, die das Ziel hat, unter Mitwirkung afrikanischer Universitäten die Bereiche Agrarwirtschaft, Medizin, Pädagogik, Sozialwesen, Ökologie und mehr zu fördern. Beispielsweise werden Universitätskliniken medizintechnisch eingerichtet.

Wasserversorgung in Uganda verbessern

Für die nächsten Jahre ist unter anderem auch die Aufforstung großer Freiflächen im Regenwald von Nord-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo geplant.

Weiterhin stellte sich der Verein „Health for Uganda“ vor. Der Verein wurde 2014 von Laura Beutler und Eva Kaminsky sowie Freunden und Bekannten gegründet und möchte neben Aufklärungsarbeit die Wasserversorgung in Uganda verbessern. Derzeit braucht der Verein noch Geld, um im Juni sein Wasserversorgungsprojekt als Grundlage für eine verbesserte Wasser-, Hygiene- und Sanitärversorgung im Dorf Nanzirugadde starten zu können.

Am Stand des Weltladens Weilburg konnten Produkte aus Tansania und Uganda gekauft werden, so auch ein Sonnenglas, das mit einem Sonnenkollektor betrieben wird. Und schließlich hatten die Rotarier einen großen Stand mit afrikanischen Speisen sowie Kaffee und Kuchen aufgebaut.

Thomas Reichert, der Cousin des Pfarrers Hans Mayer, selbst ein Koch, der auch schon in Afrika gelebt hat, hatte für 500 Personen köstliches afrikanisches Essen vorbereitet. Von ihm gab es auch ein Kochbuch mit afrikanischen Gerichten zu kaufen. (mb)