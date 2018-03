Christen reden über Verfolgung

Zum neunten Mal hatte die "Hilfsaktion Märtyrerkirche" (HMK, Uhldingen/Bodensee) zu "Tagen der verfolgten Gemeinde" nach Braunfels eingeladen. Ihr Leiter Manfred Müller war von 2006 bis 2007 als Pastor im Haus Höhenblick tätig gewesen.

"Über 200 Millionen Christen in mehr als 60 Ländern der Erde stehen täglich in der Gefahr, verfolgt zu werden", so Müller. Die HMK konnte im vergangenen Jahr 109 Projekte in 37 Ländern unterstützen.

Das Land mit der schlimmsten Christenverfolgung sei seit vielen Jahren Nordkorea. Müller und ein weiterer HMK-Mitarbeiter, der aus Sicherheitsgründen nicht namentlich genannt werden mochte, berichteten über die Situation der Christen dort. Der Besitz einer Bibel könne lebenslang in ein Straf- und Arbeitslager führen.

Dennoch wachse die Zahl der Christen. Müller geht davon aus, dass 100 000 Christen im Untergrund leben. Etwa 30 000 sollen in Straflagern inhaftiert sein. Viele würden die "Freiheit" nie wieder erleben. Der HMK-Mitarbeiter berichtete von seinen Erfahrungen in Pjöngjang, wo er drei Jahre lang an der Universität als Lehrer tätig war.

In der ganzen Zeit habe er kein koreanisches Wohnhaus betreten können. So gelang auch kein Kontakt zu Christen. Seinen Studenten und seinen Kollegen gegenüber konnte er den Glauben ins Spiel bringen, musste aber sehr vorsichtig sein. Die protestantische Missionsgeschichte sei verbunden mit jenem Teil von Korea, der heute so verriegelt ist.

1865 wurde Robert Jermain Thomas der erste evangelische Märtyrer in Korea. Die Segensgeschichte der Mission in dem ostasiatischen Land gehe weiter. Korea ist heute nach den USA das Land mit den meisten Missionaren weltweit. Die größten Kirchen der Welt stehen in Südkorea. Früher seien die Menschen auch im Norden jeden Sonntag mit der Bibel zur Kirche gegangen.

Zwei Besonderheiten berichtete der Mitarbeiter: In Pjöngjang stehen zwei protestantische Kirchen, die erst in den letzten Jahren entstanden sind. Sie werden westlichen Besuchern gezeigt und es finden Show-Gottesdienste mit falschen Pastoren statt.

Vladimir Franchuk aus der Ukraine berichtete über die Verfolgungszeit während des Kommunismus. Heute lebten die Christen in einer Freiheit, von der man nicht wisse, wie lange sie noch bestehen bleibe. Deshalb hätten Christen die Aufgabe, das Evangelium auch in die Staaten zu bringen, die sich dem christlichen Glauben gegenüber sperren.

Seine Mission, die "Light to the World Ministries" (Sedalia im US-Bundesstaat Missouri) sei in den sogenannten "stan"-Staaten wie Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan und weiteren Ländern in Zentralasien tätig.

Erschütternde Berichte aus der Heimat Nigeria

Erschütternde Berichte aus seiner Heimat Nigeria hat Pastor Habila Adamu geschildert. Im Norden des Landes haben zwölf Staaten das islamische Recht der Scharia eingeführt. Seitdem sind die Christen starker Verfolgung ausgesetzt. Neueste Zahlen gehen davon aus, dass etwa 1,3 Millionen Christen aus dem Norden des afrikanischen Landes geflohen sind. 13 000 Kirchen wurden zerstört oder geschlossen.

Mehr als 11 500 Christen wurden ermordet. Entführungen, Raub, Vergewaltigungen und die Zerstörung von Geschäften und Häusern sind an der Tagesordnung, um die christliche Bevölkerung aus dem Norden zu vertreiben. Furchtbare Bilder von ermordeten Christen hatte Adamu mitgebracht, die kaum auszuhalten waren. Der Nigerianer berichtete, dass eines Abends bewaffnete Terroristen der Boko-Haram-Organisation durch seine Straße zogen und alle Männer umbrachten.

Weil er sich nicht zum Islam bekennen wollte, schoss einer der Terroristen auf ihn. Eine Kugel hatte ihn im Gesicht getroffen, trat hinter dem Ohr wieder aus dem Körper.

Hunderte Überlebende könnten berichten, dass ihnen Gewalt angetan wurde. "Sie schächten die Christen mit ihrer Machete wie Tiere", fasste Adamu das Geschehen in seiner Heimat zusammen. Gott habe ihn gerettet, damit er der ganzen Welt berichten könne, wie es seinen Brüdern und Schwestern in seiner Heimat ergeht.

Der Nigerianer war einer der Referenten am "Tag der verfolgten Gemeinde", zu dem die HMK innerhalb ihrer Veranstaltungswoche eingeladen hatte. Manfred Müller rief dazu auf, für Christen in Bedrängnis zu beten und sie zu unterstützen. (lr)