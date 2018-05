Chrom blitzt in der Weilburger Vorstadt

Weilburg Am Sonntag, 3. Juni, dem letzten Tag des Jugendkirchentags in Weilburg, steigt in der Residenzstadt die Autoschau. Die Weilburger Autohäuser Bach und KBM, die Weilburger Wohnmobilvermietung, das Karosserie- und Lackiercenter Weilburg, Braunis Bike Shop und Radsport Wern laden ein. Da der König-Konrad-Platz an diesem Tag mit Essständen für den Jugendkirchentag gefüllt ist, präsentieren die Unternehmen ihre Fahrzeuge in der Weilburger Vorstadt. Alle Interessierten sind zur Autoschau willkommen. Besucher können sich umfassend informieren. (red/Foto: Bach)