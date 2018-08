Ciao sagen mit „Letzter Nacht“

Das Konzert am Donnerstag, 9. August, mit dem italienischen Ensemble „I Liguriani“ ist bereits ausverkauft.

Saxofon überzeugt als Soloinstrument

„Aus der neuen Welt“, die Sinfonie von Dvoràk, gibt dem vorletzten Konzert am Freitag, 10. August, nicht nur den Titel sondern auch die Musik. Asya Fateyeva (Saxofon), sorgt dafür, dass ihr Instrument, das sonst eher dem Jazzkeller zu sortiert wird und damit ein Dasein als Stiefkind im klassischen Konzertbetrieb fristet, eine ganz neue Würdigung erfährt und sich als Soloinstrument fest im Konzertsaal etabliert, wenn sie von André Caplét die „Légende für Altsaxofon und Orchester“ spielt. Begleitet wird sie dabei vom Göttinger Symphonieorchester unter Leitung von Christoph-Mathias Müller. Bis auf Schönwetterkarten stehen gibt es nur noch wenige Tickets, die auch für eine wetterbedingte Verlegung in die Schlosskirche gelten.

Mit dieser Steilvorlage in Richtung Finale ist das Saisonende nicht fern. Bei der „Letzten Nacht“ am Samstag, 11. August, schicken die Göttinger Symphoniker unter Leitung von Christoph-Mathias Müller ihre Zuhörer im Renaissancehof akustisch quer durch die Romantik. Auf Felix Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert in e-Moll op. 64, dass die junge Anne Louisa Kramb (Violine), die 17-jährig im letzten Jahr in der Carnegie Hall in New York debütierte, spielt, folgen von Edvard Grieg die Peer-Gynt Suite und von Verdi die Ouvertüre zu Nabucco. Neben Schönwetterkarten gibt es nur noch eine Handvoll Plätze, die auch für eine wettermäßige Verlegung in die Schlosskirche gelten.

Damit die „Letzte Nacht“ mit einem Fest für alle ausklingen kann, heißt es zum Abschied im Anschluss an das Konzert auf dem Schlossplatz: „Mit Freunden feiern“. Zusammen mit einem musikalischen Überraschungsgast laden die Schlosskonzerte ihre Gäste ein, musikalische Highlights aus diesem Sommer noch einmal im Geiste Revue passieren zu lassen und sich auf die des nächsten Sommers, der sich bereits intensiv in musikalischer Vorbereitung befindet, zu freuen.

Karten gibt es im Büro der Schlosskonzerte

Eintrittskarten gibt es im Büro der Weilburger Schlosskonzerte montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, vor den Konzerten am Freitag, Samstag und Sonntag von 17 Uhr bis Konzertbeginn in der Schlossstraße 3 in Weilburg sowie unter Tel. (06471) 944210 und -11. Samstags in der Saison ist das Kartenbüro von 10 bis 13 Uhr und vor der Matinee am Sonntag auch von 10 bis 11 Uhr erreichbar. Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.weilburger-schlosskonzerte.de erhältlich. (red)