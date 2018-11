Claude Bourbon beherrscht die Saiten

Claude Bourbon ist in ganz Europa und Amerika für Darbietungen auf der Gitarre bekannt, in denen er Blues, spanische und mittelöstliche Musikstile auf unbekanntes Neuland führt.

Einige seiner musikalischen Einflüsse erlauben uns einen faszinierenden Einblick in die Welt dieses bemerkenswerten und jetzt in Großbritannien lebenden Gitarristen: Paco de Lucia, Richie Blackmore von Deep Purple, Joaquin Rodrigo, JJ Cale, J. S. Bach. Claude hat in zahllosen Locations gespielt, darunter das Glastonbury Festival, das Isle of Wight Festival, das Colne Great British & Blues Festival, Rock O'Z Arene, Avenches, Schweiz und einige mehr.

Das Konzert läuft am Sonntag, 25. November, 20 Uhr im Café Ententeich, Marktstraße 5, 35781 Weilburg. Der Eintritt kostet zehn Euro. Weitere Infos und Reservierungen unter www.cafe-ententeich.de und (0 64 71) 9 18 96 57. (red)