Comedyspaß mit jungen Wilden

Der Comedyabend, der unter dem Motto „Man muss die Dinge nur zu Ende ... kritzeln“ steht, beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Die beiden Künstler gelten als die jungen Wilden der deutschen Comedyszene und sorgen für Dauerlachen.

Skurille Kritzeleien, hypnotische Stimme und aufgeladene Atmosphäre erwartet die Gäste

Micha Marx ist ein Meister des Lichtbildvortrags: skurrile Kritzeleien und Comics, wie sie das Leben schreibt. Mit seiner hypnotisch leiernden Stimme und seiner Bühnenpräsenz möchte er eine sexuell aufgeladene Atmosphäre schaffen, wie man sie sonst nur aus einem unklimatisierten Fiat Polo kennt. Seine Geschichten sind wie eine Reise an fremde Orte. Tino Bomelino zeichnet auch gerne und bringt seine Ideen stets genau auf den Powerpoint. Mit Gitarre, Loop-Station und jeder Menge verrückten und wirren Gedanken im Kopf möchte er das wildfremde Publikum dazu bringen, wie wild die Handflächen aufeinander zu schlagen.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 13,50 Euro unter anderem bei der Ticketzentrale in Limburg, in der Buchhandlung Meckel in Limburg und im Internet unter www.thing-ev.de erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 16 Euro. Schüler zahlen 13,50 Euro. (red)