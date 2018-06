Comics & Cartoons: In diesem Kurs, der am Freitag, 8. Juni, ab 17 Uhr und an dem darauffolgenden Samstag ab 10 Uhr im Gymnasium Philippinum in Weilburg stattfindet, lernen die Teilnehmer, Gedanken zu Papier zu bringen oder eine Szene bildlich umzusetzen.

Auch werden Grundlagen von Perspektive, Proportionen, Komposition, Gestik, Licht und Schatten vermittelt.

Kochkurs: Es ist Spargel- und Erdbeerzeit. In diesem Kochkurs, der am Samstag, 9. Juni, ab 10 Uhr in der Gaslehrküche der Stadtwerke in Weilburg stattfindet, lernen die Teilnehmer unter Anleitung der Dozentin Hedwig Hamburger verschiedene neue Variationen der Zubereitung kennen.

Überzeugende Bewerbungsmappe: In diesem Workshop, der am Donnerstag, 14. Juni, ab 17 Uhr in Weilburg stattfindet, können die Teilnehmer ihre Bewerbungsunterlagen neu erstellen oder vorhandene optimieren. (red)