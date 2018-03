Conni erobert die Bühne

Limburg Am Mittwoch, 14. März, wird ab 16 Uhr „Conni – das Schulmusical“ in der Stadthalle in Limburg aufgeführt. Es ist ein Musicalspaß für Jung und Alt zum Mitmachen, Mitlachen und Miterleben mit vielen Liedern. Das erste „Conni“-Musical begeisterte über 200 000 Besucher. Veranstalter ist die Stadthalle GmbH Limburg. Tickets sind ab 15,20 Euro im Internet unter www.stadthalle-limburg.de erhältlich. (red)