Crombach stellt aus

Biebertal-Frankenbach Ein neues Bild des Rodheimer Künstlers Jürgen Crombach ist jetzt in Biebertals kleinster Bildergalerie zu sehen – rechts von Udos Bäckerlädchen in Frankenbach. „Idyll im alten Garten“ ist der Titel des Bilds, das bei der oberhessischen Kunstausstellung in Grünberg 2017 den dritten Preis gewann. Es wird etwa drei Monate in der Galerie zu sehen sein. Jürgen Crombach stellt eine Reihe seiner Bilder in Kürze auch im AWO-Pflegeheim in Rodheim aus. Werke von ihm sind auch im agaplesion Evangelischen Krankenhaus in Gießen zu sehen. Thomas Prochazka, der sich um die kleine Bildausstellung kümmert, dankte Jürgen Crombach und Margrit Gabbey, die das von ihr ausgestellte Bild abgeholt hat. (mo/Foto: Moos)