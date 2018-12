Cuvées schaffen neues Geschmackserlebnis

Trotzdem haftete Cuvée in Deutschland lange Zeit einnegatives Image an. Dies hat sich gewandelt, mittlerweile haben fast alle großen deutschen Winzer eine Cuvée im Angebot.

Im deutschsprachigen Raum ist die Bezeichnung „Cuvée” ein anderes Wort für Verschnitt. Bei diesem Verfahren werden in der Regel schon fertige Weine, die in verschiedenen Behältern vergoren wurden, zusammengemischt. Das ist die klassische Methode.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, Rebsorten schon in der Weinpresse zu vereinen. Das heißt, die Trauben werden gemeinsam geerntet und gepresst. Eine weitere Option besteht darin, den Traubensaft im Gärbehälter zu vermischen.

Bei Cuvée geht es darum, aus mehreren Sorten etwas Neues zu kreieren. Dabei versuchen Winzer, die verschiedenen Eigenschaften der Weine auszubalancieren – also eine gute Mischung aus Aromen, Körper, Frucht und Säure, Alkohol sowie Gerb- und Bitterstoffen zu schaffen.

„Eins und eins ergibt da oft drei”, erklärt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut das Geschmackserlebnis einer guten Cuvée. Jeder Wein für sich genommen schmecke anders als der Verschnitt. Preislich gesehen ist eine Cuvée oft teurer als andere gängige Weine – und daher eher etwas für besondere Anlässe. Oft trinken Verbraucher eine Cuvée, ohne es zu wissen. Denn der explizite Hinweis auf dem Etikett fehlt meist.

Weinrechtlich ist der Begriff Cuvée nicht einheitlich in Europa definiert. Eine Ausnahme ist die Mischung aus genau zwei Rebsorten: In Deutschland dürfen sie gleichberechtigt auf dem Etikett stehen, also Weißburgunder/Chardonnay. Für Winzer bieten Cuvées immer auch die Möglichkeit, Jahrgangsunterschiede auszugleichen. Cuvées sind auch perfekte Menübegleiter: Aus dem Zusammenspiel von Essen und Wein entsteht eine einzigartige Geschmackskomposition. (mag)