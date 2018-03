DGB zieht durch Marburg

„Wir halten es für dringend notwendig, sich der zunehmend aggressive Politik der NATO und Deutschlands entgegenzustellen“, heißt es im gemeinsamen Aufruf vom DGB Kreisverband Marburg-Biedenkopf und der DGB-Region Mittelhessen.

Fahrraddemo an der Herrenwaldkaserne

Folgende Aktivitäten sind zum Marburger Ostermarsch in diesem Jahr geplant:

Eine Fahrraddemo zur Herrenwaldkaserne in Stadtallendorf startet am Karsamstag, 31. März, um 11 Uhr am Blochmann-Platz in Marburg. Teilnehmer können auch um 13.20 Uhr mit der bahn fach Stadtallendorf fahren.

Der Marburger Osterspaziergang ist dann am Montag, 2. April, ab 11 Uhr. Treffpunkt ist das Deserteursdenkmal in der Frankfurter Straße. Es gibt um 12.30 Uhr eine Kundgebung im Schülerpark (Wilhelm-Röpke-Straße) und dann den Abschluss mit Mittagessen im Jugendhaus Compass (Deutschhausstraße). (red)