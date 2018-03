DIE TOP-10 IM KINO

Befreite Lust (1)

Erotik / USA / 2017 / ab 16

Aus der leidenschaftlichen Affäre ist eine Ehe geworden: Milliardär Christian und Studentin Anastasia sind endlich verheiratet.

2. Black Panther 3D (-)

Fantasy / USA / 2016 / ab 12

Wakanda steht am Rande des Krieges. Das muss Black Panther erkennen, als er in sein Heimatland zurückkehrt. Der Thronerbe hat mächtige Feinde, die die Macht an sich reißen wollen.

3. Die Kleine Hexe (3)

Kinderfilm / Deutschland / 2017 / für alle

Schon wieder ist Walpurgisnacht - und die kleine Hexe darf nicht mittanzen! Zudem hat sie die üble Wetterhexe Rumpumpel auf den Fersen, die sie sabotieren will.

4. Wunder (2)

Drama / USA / 2017 / für alle

Sein Gesicht ist durch einen Gendefekt entstellt. Doch August Pullman soll mit zehn Jahren endlich auf eine normale Schule gehen. Das ist für ihn eine große Herausforderung.

5. Shape of Water - Das Flüstern

des Wassers (-)

Fantasy / USA / 2017 / ab 16

Elisa arbeitet in einem tristen Geheimlabor. Eines Tages entdeckt sie, dass ein Regierungsexperiment etwas Unglaubliches hervorgebracht hat.

6. Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone 3D (6)

Science Fiction / USA / 2016 / ab 12

Thomas und die Widerstandskämpfer suchen in der „letzten Stadt“ nach dem Ursprung einer rätselhaften Krankheit.

7. Alles Geld der Welt (-)

Thriller / USA / 2017 / ab 12

17 Millionen Dollar Lösegeld – das soll Öl-Tycoon John P. Getty für seinen entführten Enkel zahlen. Hinter der Erpressung steckt die italienische Mafia. Ein Ex-CIA-Mann soll den Sohn retten.

8. Wer ist Daddy? (-)

Komödie / USA / 2017 / ab 12

Kyle und Peter machen eine böse Entdeckung: Ihre Mutter hat sie belogen. Der leibliche Vater der ungleichen Zwillinge ist gar nicht tot, allerdings gibt es viele, die als Vater infrage kommen.

9. Three Billboards outside

Ebbing, Missouri (9)

Drama / Großbritannien, USA / 2017 / ab 12

Der Mörder von Mildred Hayes’ Tochter ist immer noch unbekannt. Die Mutter bemalt drei große Plakatwände und prangert Polizeichefs Willoughby an.

10. Hilfe, ich hab meine Eltern

geschrumpft (4)

Familienfilm / Deutschland / 2017 / für alle

Ein echtes Gespenst geht um im Gymnasium von Felix! Und dann schrumpft Ex-Direktorin Hulda Stechbarth auch noch seine Eltern.