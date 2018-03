DIE TOP-10 IM KINO

Befreite Lust (1)

Erotik / USA / 2017 / ab 16

Aus der leidenschaftlichen Affäre ist eine Ehe geworden: Milliardär Christian und Studentin Anastasia sind endlich verheiratet.

2. Game Night (-)

Komödie / USA / 2018 / ab 12

Sechs Freunde wollen im Verlauf eines einzigen Abends einen Mord aufklären. Das alles ist ein Spiel, professionell inszeniert von Brooks, dem Bruder eines Mitspielers.

3. Black Panther 3D (2)

Fantasy / USA / 2016 / ab 12

Wakanda steht am Rande des Krieges. Das muss Black Panther erkennen, als er in sein Heimatland zurückkehrt. Der Thronerbe hat mächtige Feinde, die die Macht an sich reißen wollen.

4. Red Sparrow (-)

Thriller / USA / 2018 / ab 16

Dominika Egorova ist von der Primaballerina zur Geheimagentin mutiert. Als russischer „Sparrow“ ist sie extrem gefährlich. Ihre Mission: Sie soll den CIA-Mann Nathaniel Nash überwachen.

5. Die Biene Maja - Honigspiele (-)

Animation / Deutschland, Australien / 2017 / für alle

Die Honigernte des Bienenstocks auf der Klatschmohnwiese ist in Gefahr! Nur die Biene Maja kann ihr Volk vorm Verhungern retten, wenn sie die Kaiserin von Summtropolis gnädig stimmt.

6. Wendy 2 - Freundschaft

für immer (3)

Jugenddrama / Deutschland / 2018 / für alle

Der Reiterhof Rosenborg von Wendys Oma ist in Gefahr! Das junge Mädchen will deswegen einen Reitwettbewerb gewinnen.

8. Die Verlegerin (5)

Thriller / USA / 2017 / ab 6

Für die Verlegerin Kay Graham steht alles auf dem Spiel: Ihre Zeitung „Washington Post“ erhält geheime Informationen. Die Veröffentlichung wäre brandgefährlich für ihr Verlagshaus.

9. Die Kleine Hexe (7)

Kinderfilm / Deutschland / 2017 / für alle

Schon wieder ist Walpurgisnacht - und die kleine Hexe darf nicht mittanzen! Zudem hat sie die üble Wetterhexe Rumpumpel auf den Fersen, die sie sabotieren will.

9. Wunder (4)

Drama / USA / 2017 / für alle

Sein Gesicht ist durch einen Gendefekt entstellt. Doch August Pullman soll mit zehn Jahren endlich auf eine normale Schule gehen. Das ist für ihn eine große Herausforderung.