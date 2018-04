DLRG-Schwimmer suchen Bleibe

„Die alte, im Besitz der Stadt Wetzlar befindliche Unterkunft, wird in 2020 abgerissen“, überbringt Kreisverbandsleiter Peter Lippel dem Kreisverbandstag die Nachricht. Neben einer Aussprache über die Zukunft der Einsatzzentrale stehen für die Versammlung auch Ehrungen und Jahresberichte der Verbandsspitze auf der Tagesordnung. Delegierte der Ortsgruppen Aßlar, Ehringshausen, Hüttenberg, Lahnau, Solms und Wetzlar waren in die „Siedlerklause“ gekommen, um die Zukunft in den Blick zu nehmen.

Der Leiter des 3326 Mitglieder zählenden Kreisverbandes erklärte, dass die Stadt Wetzlar als Eigentümer der Kreisgeschäftsstelle in der Spinnereistraße den Abriss beschlossen habe. „Wir werden geplant im Jahr 2020 umziehen müssen“, bedauerte Lippel – zugleich zeigte er Freude und Zuversicht, sind doch die Rettungsschwimmer schon seit vielen Jahren auf der Suche nach einer neuen, geeigneten Unterkunft. Im Jahr 1996 bezog der Kreisverband die Holzbaracken unweit der Lahn, die einst als Bau- und Planungsbüros für den Ausbau von A 45 und B 49 genutzt wurden und später als Sitz der Bau- und Bodenprüfstelle des Landes Hessen dienten. „Die Bausubstanz war von Anfang an marode und wir renovierten in Eigenleistung das gesamte Gebäude, doch die vielen Jahrzehnte gingen nicht spurlos an der Liegenschaft vorüber und die Instandhaltungsarbeiten rissen nicht ab“, blickte Lippel zurück und fügte hinzu, dass im vergangenen Jahr wegen eindringender Feuchtigkeit sogar das gesamte Einsatzmaterial aus dem Keller geräumt werden musste. „Die enormen Unterhaltskosten zehren an unseren Reserven“, sagte er.

Auch wenn in den vergangenen Jahren intensiv nach einer neuen Unterkunft gesucht wurde – es fand sich kein geeignetes Areal. „Es ist nicht einfach, einen Platz zu finden, wo wir Schulungs- und Sozialräume, ausreichend Lagerplatz und Unterstellmöglichkeiten für unsere Boote und Einsatzfahrzeuge unter einem Dach vereinen können“, so Lippel. Ein Neubau sei wegen knapper finanzieller Mittel in weiter Ferne. Abschließend betonte Lippel jedoch, dass seitens der Stadt Unterstützung zugesagt und bereits eine neue Unterkunft in Aussicht gestellt wurde. Die Voraussetzungen an diesem Standort würden geprüft.

Nicht zuletzt wegen des geplanten Umzugs fahren die Rettungsschwimmer zukünftig einen harten Sparkurs: Geschäftsführer Thorsten Lebeau kündigte eine Haushaltssperre an. „Es werden nur noch unumgängliche Ausgaben zum Erhalt der Einsatzbereitschaft getätigt“, unterstrich er.

Geld aus Wiesbaden ermöglicht eine Ersatzbeschaffung für das Ulmtal und ein neues Taucherfahrzeug

Zuvor hatte der Kreisverbandsleiter aber auch Positives zu berichten. So wurden im vergangenen Jahr für die „Erweiterte Wasserrettungsgruppe“ mit Geld des Landes ein neues Taucherfahrzeug und innerhalb des Kreisverbandes ein neues Sponsorenfahrzeug in Dienst gestellt. „Für die Wache an der Ulmbachtalsperre wird es aufgrund des wirtschaftlichen Totalschadens des alten Schlauchbootes ein neues Einsatzboot geben“, verkündete Lippel.

Die technische Leiterin „Ausbildung“, Heike Tossi, bilanzierte die Tätigkeit der 119 Mitarbeiter im Bereich des Schwimmens auf 9820 Stunden und der 41 Mitarbeiter im Bereich des Rettungsschwimmens auf 1470 Stunden Ausbildungsschwimmen. Es wurden 202 Seepferdchen-Abzeichen, 130 Jugendschwimmabzeichen in Bronze, 108 in Silber und 54 in Gold sowie 36 Junior-Retter, 75 Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, 96 in Silber und 16 in Gold erworben. Darüber hinaus absolvierten 14 Rettungsschwimmer einen Sanitätslehrgang A und vier Einsatzkräfte bestanden die Prüfung der „Fachausbildung Wasserrettungsdienst“.

Der Technische Leiter „Einsatz“, Thorsten Bellersheim, bilanzierte 845 Arbeitsstunden zum Erhalt der Einsatzbereitschaft der Gerätschaften und der Katastrophenschutzbeauftragte Steffen Kunz verzeichnete einen Einsatz der Wasserretter. Kunz lobte die hohe Motivation der Kameraden, die sich bei einer Eisrettungsübung auf der Lahn und einer gemeinsamen Einsatzübung im Steinbruch Schönbach mit den Rettungsschwimmern des Bezirks Dill widerspiegle.

Der Beauftragte für das Kindergartenprojekt, Ulrich Seidel, berichtete, dass die zwölf ausgebildeten Kindergartenteamer im Jahr 2017 insgesamt 34 Kindergärten besucht und 435 Vorschulkindern die Gefahren am und im Wasser erklärt hatten.