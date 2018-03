DRIN-PROJEKT - Regal fürs heimische Sofa bauen

Dillenburg (hjb). Einen Werkkurs für Frauen bietet die Aktivwerkstatt im Evangelischen Familienzentrum Frohnhausen am Freitag, 1. Juli, von 14 bis 18 Uhr an. Es sind noch wenige Plätze frei. Unter fachkundiger Anleitung können die teilnehmenden Frauen mit professionellen Werkzeug an diesem Nachmittag ein Regal für das heimische Sofa bauen, verspricht Matthias Jung, der Leiter des Familienzentrums.

Geprobt wird der Umgang mit den Werkzeugen und Geräten. Das Ziel ist es, die Teilnehmerinnen zu befähigen, im Alltag selbst handwerklich tätig zu sein. Für das Material und die Anleitung werden 30 Euro Kursgebühr pro Teilnehmerin fällig. Die Aktivwerkstatt ist eine Einrichtung des Familienzentrums Frohnhausen. Hier können Interessierte nach vorheriger Terminabsprache Werkzeug leihen oder direkt in der Werkstatt kleinere Montagen oder Holzzuschnitte vornehmen sowie das eigene Fahrrad kostengünstig reparieren.

Die Aktivwerkstatt ist Teil des "DRIN"-Projektes der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sowie der Diakonie, das die sozialen, kommunikativen und lebenspraktischen Fähigkeiten von Menschen stärken und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen möchte. Im Rahmen des auf drei Jahre geförderten "DRIN"- Projektes soll die kreative Gemeinwesen - Arbeit im Familienzentrum Frohnhausen weiter ausgebaut werden. Also - es gibt noch freie Plätze! Anmeldungen für den aktuellen Kurs und die Werkstatt werden entgegengenommen im Evangelischen Familienzentrum, Am Scheidweg 49, 35684 Dillenburg-Frohnhausen, Telefon: 02771 / 26381-18 oder per E-Mail unter ev.familienzentrum-frohnhausen(at)ekhn-net.de Foto: von Wolff