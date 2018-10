DRK bittet um Blutspenden

Weilburg/Löhnberg Der Kreisverband Oberlahn des Deutschen Roten Kreuzes bittet die Bevölkerung, wieder Blut zu spenden, denn das kann Leben retten. Blut spenden kann jeder Gesunde vom 18. bis zum 73. Lebensjahr. Erstspender dürfen aber nicht älter als 64 Jahre sein. Die nächsten Termine: Montag, 8. Oktober, von 15.45 bis 20 Uhr in der hessischen Lehrkräfteakademie in Weilburg; Montag, 29. Oktober, von 15.45 bis 20 Uhr im Feuerwehrhaus in Löhnberg. (red)