VON KILIAN SCHARF

Dämmstoff fängt Feuer

BRAND 47 Wehrleute rücken an der Otfried-Preußler-Schule an

Dillenburg. Gelb gefärbte Qualmwolken haben am Mittwoch über der Otfried-Preußler-Schule in Dillenburg gestanden. Bei Dachdeckerarbeiten, vermutlich dem Abdichten von Schweißbahnen, war Dämmmaterial in Brand geraten. Die Handwerker verständigten sofort die Feuerwehr.

