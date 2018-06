Dank Opa werden die Kinder zu Seiltänzern

Die zeigten ihnen nicht nur ihre bunte Kindergartenwelt, in der sie den Vormittag und viele auch einen Teil des Nachmittags verbringen, sondern spannten ihren Besuch auch gleich ordentlich ein. An der Hand von Opa verwandelte sich so mancher Pimpf in einen Drahtseilartisten, der mutig die zwischen zwei Bäumen gespannte Slackline überquerte. Wer dabei den Halt verlor, der konnte sich des schnellen Eingreifens des Großvaters gewiss sein und musste nicht fürchten, unsanft auf dem Hosenboden zu landen. Allerdings sollten Oma und Opa nicht nur Hilfestellung leisten, sondern auch selbst aktiv werden.

Ohne Schuhe auf dem Barfußpfad

Wer mochte, konnte sich angesichts des schönen Wetters seiner Schuhe entledigen und seinen Fußsohlen auf dem Barfußpfad eine kleine Wohltat gönnen. Um ihren kleinen Schützlingen, aber auch den Besuchern eine bleibende Erinnerung an den Großelternnachmittag zu bescheren, hatte das Kindergartenteam einen überdimensionalen, goldenen Bilderrahmen bereitgestellt.

In diesem konnten sich Kinder und Großeltern gemeinsam fotografieren lassen. Das dabei entstandene Foto wird später auf einen Bogen aufgeklebt, auf dem die Omas und Opas einen kleinen Gruß an ihre Enkel hinterlassen konnten. Beides zusammen wird dann im Portfolio eines jeden Kindes abgeheftet, das dieses später beim Abschied aus dem Kindergarten erhält. Wer gerade nicht mitspielen, basteln oder fotografieren beschäftigt war, der konnte sich bei Kaffee und Kuchen ausruhen. Den hatten die Eltern für den besonderen Nachmittag vorbereitet, sodass am Ende drei Generationen an dem lebhaften Fest beteiligt waren. (val)