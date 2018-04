Dank für lange Verbundenheit

Für ihre lange Verbundenheit zum Verein wurden Horst Schneemann, Rudolf Koblofski (beide 70 Jahre), Jürgen Schäfer, Edgar Göbel (beide 60 Jahre), Uwe Sennlaub, Benno Stahl, Rüdiger Konrad, Gunter Lenz, Ulrich Stadel (alle 50 Jahre), Heinz Scheffler und Sascha Forcher (beide 25 Jahre) ausgezeichnet. Als Dank und Anerkennung erhielten sie Urkunden und Ehrennadeln. Neue Ehrenmitglieder sind Edmund Faust und Ewald Büttner. Die Ehrungen führte Gerhard Weil durch.

Bei den Vorstandswahlen wählte die Versammlung die „Dreierspitze“ mit Thomas Zanger, Gerhard Weil und Karin Scholz wieder. Gerhard Weil ist weiterhin Abteilungsleiter Fußball. Er wird von Harald Fuchs, der Spielausschussmitglied der Fußballspielgemeinschaft Gräveneck/Seelbach/Falkenbach ist, unterstützt.

Monatlich zahlen Kinder 1,50 Euro Beitrag. Erwachsene zahlen drei Euro und ab 2019 dann 3,50 Euro

Der Posten des Abteilungsleiters Turnen bleibt weiter unbesetzt. Ingo Nierfeld rückt in den Vorstand auf und ist zukünftig als Vertreter der Alten Herren aktiv. Der erweiterte Vorstand wurde komplett wiedergewählt.

In seiner Rückschau auf das vergangene Jahr ließ Gerhard Weil die Veranstaltungen noch einmal Revue passieren. Generell seien alle Veranstaltungen schön gewesen, allerdings stünden der Aufwand und der Ertrag in keinerlei Verhältnis zueinander. Zurückzuführen sei dies auf die mangelnde Teilnahme der Bürger an den Veranstaltungen.

Lobende Worte fand er für die Helfer, die sich um die Aufrechterhaltung der Sportanlage gekümmert und somit für einen guten Zustand des Platzes gesorgt haben. Positives gab es aus den verschiedenen Turnabteilungen und der Indiaca-Abteilung zu berichten.

Die Versammlung stimmte einer Erhöhung des monatlichen Mitgliedsbeitrags zu. So zahlen Erwachsene in 2018 monatlich drei Euro und ab 2019 monatlich 3,50 Euro. Der Beitrag für Kinder liegt ab sofort bei 1,50 Euro pro Monat. Die jüngste Beitragsanpassung hatte bereits 13 Jahre zurückgelegen. (red)